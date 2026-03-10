Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:19
25.042 +0,30%
Dow Jones 20:19
47.899 +0,33%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 10/03/2026, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 10/03/2026, ore 15:40
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1636, con un movimento di soli 0,0009 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1646, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 183,59, dopo aver aperto a 183,46.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```