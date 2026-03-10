Milano 13:34
44.893 +1,97%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:34
10.380 +1,27%
Francoforte 13:34
23.844 +1,86%

Cambi: euro a 0,8655 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8655 sterline alle 11:30
Euro a 0,8655 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```