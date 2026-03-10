New York: accelera Corning

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,46%.
La tendenza ad una settimana di Corning
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Corning
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 139,5 USD. Primo supporto visto a 133,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 129,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)