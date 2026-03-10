Milano 17:35
New York: accelera Corning

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,46%.

La tendenza ad una settimana di Corning è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Corning. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 139,5 USD. Primo supporto visto a 133,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 129,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
