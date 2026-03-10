Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:28
24.984 +0,07%
Dow Jones 20:28
47.761 +0,04%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Oro: 5.203,15 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 5.203,15 dollari alle 19:30
L'Oro vale 5.203,15 dollari l'oncia (+1,29%) alle 19:30.
Condividi
```