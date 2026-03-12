Milano 9:54
Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Sottotono il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un calo dell'1,37%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23.376,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.936. Il peggioramento del DAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23.113,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
