Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Sottotono il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un calo dell'1,37%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23.376,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.936. Il peggioramento del DAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23.113,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)