Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 19:31
24.618 -1,39%
Dow Jones 19:31
46.797 -1,31%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

Natural Gas (Amsterdam) a 50,35 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 50,35 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 50,35 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```