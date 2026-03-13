Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 12 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,1485. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,1593. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,1449.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)