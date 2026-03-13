Milano 17:35
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Nasdaq 20:20
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Dow Jones 20:20
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Londra 17:35
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In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9037 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9037 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
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