Milano 9:22
43.954 -1,13%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:22
10.223 -0,80%
23.344 -1,04%

GME, indice IGI sale a 50,62 euro/Mwh

Energia, Finanza
GME, indice IGI sale a 50,62 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 13 marzo è pari a 50,62 €/MWh, in lieve salita rispetto al 12 marzo attestatosi a 50,26 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```