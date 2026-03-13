GME, indice IGI sale a 50,62 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 13 marzo è pari a 50,62 €/MWh, in lieve salita rispetto al 12 marzo attestatosi a 50,26 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

