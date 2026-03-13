New York: scambi in positivo per 3M

(Teleborsa) - Bene il colosso industriale , con un rialzo dell'1,85%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Analizzando lo scenario di 3M si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 150,7 USD. Prima resistenza a 152,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 149,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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