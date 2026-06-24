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New York: scambi al rialzo per 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per 3M
Rialzo marcato per il colosso industriale, che tratta in utile del 3,68% sui valori precedenti.
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