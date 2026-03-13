Piazza Affari: balza in avanti Rai Way

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , che avanza bene del 3,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Rai Way mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -3,67% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,83 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,1. Il peggioramento di Rai Way è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



