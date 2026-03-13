Piazza Affari: balza in avanti Rai Way
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che avanza bene del 3,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Rai Way mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -3,67% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,83 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,1. Il peggioramento di Rai Way è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
