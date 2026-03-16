Milano 13-mar
44.317 0,00%
Nasdaq 13-mar
24.381 -0,62%
Dow Jones 13-mar
46.558 -0,26%
Londra 13-mar
10.261 -0,43%
Francoforte 13-mar
23.447 0,00%

Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,2% alle 07:20)

Il Nikkei 225 si muove sulla parità a 53.713,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,2% alle 07:20)
Tokyo mostra un -0,2% alle 07:20 e continua gli scambi a 53.713,42 punti.
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