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/ Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,19% alle 05:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,19% alle 05:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 4.036,03 punti
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Finanza
06 luglio 2026 - 05.48
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Shanghai mostra un -0,19% alle 05:48 e continua gli scambi a 4.036,03 punti.
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