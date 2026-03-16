Milano 13-mar
44.317 0,00%
Nasdaq 13-mar
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Dow Jones 13-mar
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Londra 13-mar
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Francoforte 13-mar
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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,27% alle 03:50

Il Nikkei 225 si muove a 53.138,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,27% alle 03:50
Tokyo, in perdita dell'1,27% alle 03:50, tratta in ribasso a 53.138,42 punti.
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