Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 20:05
24.678 +1,22%
Dow Jones 20:05
46.973 +0,89%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Cambi: euro a 1,1474 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1474 dollari alle 11:30
Euro a 1,1474 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```