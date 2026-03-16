New York: ingrana la marcia Intel

(Teleborsa) - Protagonista il principale produttore di chip , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,70%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Intel mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,23 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 48,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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