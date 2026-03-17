Milano 14:12
44.998 +1,47%
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:12
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Piccolo passo in avanti per il cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un misero +0,64%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,1542. Supporto visto a quota 1,1437. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,1647.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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