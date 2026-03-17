Analisi Tecnica: indice DAX del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,50%.
Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.351,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 23.872,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.138,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)