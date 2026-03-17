Milano 14:13
44.996 +1,46%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:13
10.406 +0,85%
Francoforte 14:12
23.725 +0,68%

Analisi Tecnica: indice DAX del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,50%.

Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.351,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 23.872,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.138,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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