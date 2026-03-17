Milano 14:14
45.002 +1,47%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:14
10.406 +0,85%
Francoforte 14:13
23.727 +0,69%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un +0,18%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per IBEX 35, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16.950,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17.336,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16.812,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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