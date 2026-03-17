Cambi: euro a 0,8637 sterline alle 08:30

Milano 14:18
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Nasdaq 16-mar
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Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:18
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Francoforte 14:18
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In breve, Finanza
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