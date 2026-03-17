New York: FMC Corporation, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Ottima performance per la società statunitense di scienze agrarie, che scambia in rialzo del 7,32%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che FMC Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,89%, rispetto a -0,99% dell'indice del basket statunitense).
Lo scenario tecnico di FMC Corporation mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,21 USD con area di resistenza individuata a quota 15,16. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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