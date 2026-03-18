Milano 12:17
45.383 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:17
10.444 +0,39%
Francoforte 12:17
23.950 +0,92%

Analisi Tecnica: indice DAX del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dello 0,71% sui valori precedenti.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.541,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.825,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 24.109,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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