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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Seduta moderatamente positiva per l'Eurostoxx 50, che ha chiuso in rialzo a 5.769.

Lo scenario di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5.804. Supporto a 5.726. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5.882.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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