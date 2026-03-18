Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Modesta la performance per l'indice svizzero, che ha registrato un marginale guadagno a 12.962,4.
Il quadro di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 13.003,5. Primo supporto individuato a 12.880,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13.126,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)