Milano 27-mag
49.579 0,00%
Nasdaq 27-mag
29.974 -0,09%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 27-mag
10.505 0,00%
Francoforte 27-mag
25.178 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Seduta vivace per l'indice svizzero, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,75%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.703,5 e primo supporto individuato a 13.475,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.931,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```