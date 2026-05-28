Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
Seduta vivace per l'indice svizzero, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,75%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.703,5 e primo supporto individuato a 13.475,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.931,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)