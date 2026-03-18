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/ Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,43%
Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,43%
Il Nasdaq-100 termina a 24.425,09 punti
In breve
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Finanza
18 marzo 2026 - 21.03
Seduta in calo per l'indice tecnologico di Wall Street, che retrocede dell'1,43% e chiude a 24.425,09 punti.
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