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/ Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 29.159,95 punti
In breve
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Finanza
13 maggio 2026 - 15.33
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,33%, a quota 29.159,95 in apertura.
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