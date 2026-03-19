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Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.355,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 24.355,28 punti.
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