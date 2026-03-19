New York: risultato positivo per Western Digital

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che si occupa di archiviazione dei dati , che lievita del 2,42%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Western Digital rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 320,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 296,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 345.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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