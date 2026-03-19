Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Oro: 4.768,51 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.768,51 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.768,51 dollari l'oncia (-1,04%) alle 08:30.
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