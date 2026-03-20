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Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Rialzo marcato per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione in utile dell'1,04% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,1628. Supporto a 1,1477. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,1779.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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