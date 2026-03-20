Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Chiusura in profondo rosso per l'Eurostoxx 50, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,14%.
Lo scenario tecnico dell'Eurostoxx 50 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5.562 con area di resistenza individuata a quota 5.717. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5.510.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)