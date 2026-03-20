Milano 10:22
43.917 +0,49%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:22
10.084 +0,20%
Francoforte 10:22
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Chiusura in profondo rosso per l'Eurostoxx 50, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,14%.

Lo scenario tecnico dell'Eurostoxx 50 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5.562 con area di resistenza individuata a quota 5.717. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5.510.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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