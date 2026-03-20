Milano 17:35
42.841 -1,97%
Nasdaq 19:32
23.917 -1,80%
Dow Jones 19:32
45.585 -0,95%
Londra 17:45
9.918 -1,44%
Francoforte 17:37
22.380 -2,01%

Cambi: euro a 1,157 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,157 dollari alle 19:30
Euro a 1,157 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
```