New York: risultato positivo per Robert Half
(Teleborsa) - Bene la società che svolge attività di reclutamento specializzato, con un rialzo del 2,61%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Robert Half più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Robert Half ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 23,94 USD. Primo supporto individuato a 22,94. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 24,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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