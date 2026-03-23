Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo
Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,1558.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1481. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1614. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,1747.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)