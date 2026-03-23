Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Cambi: euro a 0,8648 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8648 sterline alle 19:30
Euro a 0,8648 sulla sterlina inglese alle 19:30.
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