Oro: 4.485,16 dollari alle 15:40

Milano 23-mar
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Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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In breve, Finanza
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L'Oro vale 4.485,16 dollari l'oncia (-0,27%) alle 15:40.
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