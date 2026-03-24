Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo
Piccolo spunto rialzista per il cross Euro / Dollaro USA, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,50%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,1668. Supporto visto a quota 1,1511. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,1825.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)