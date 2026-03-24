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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,77%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 24.002,45 punti
In breve
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Finanza
24 marzo 2026 - 21.03
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,77%, termina le contrattazioni a 24.002,45 punti.
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