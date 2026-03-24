Napoli ospita il 63esimo Congresso dei giovani commercialisti: focus su fisco e dialogo con i contribuenti

(Teleborsa) - Si svolgerà giovedì 26 e venerdì 27 marzo a Napoli il 63esimo Congresso dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Mille professionisti da tutta Italia saranno per due giorni a confronto presso l’ente fieristico Mostra d’Oltremare, negli spazi del Teatro Italia. "Prova d’intesa" è il claim dell’edizione 2026.



Si parte giovedì 26 alle ore 15:00 con i saluti delle autorità, presente tra gli altri il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Alle 16:30 la tavola rotonda "Il fisco nella crisi".



A seguire venerdì 27 mattina sono in programma workshop tematici, mentre nel pomeriggio alle 14:30 riprendono le tavole rotonde: "Un confronto per un cambiamento necessario", con la partecipazione tra gli altri del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone. Alle 15:30 altra tavola rotonda dal titolo "Dal Favor Fisci al Favor Probationis".



In chiusura, dalle 16:30, confronto tra i due candidati alla presidenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il presidente uscente Elbano De Nuccio e Claudio Siciliotti. Il convegno è organizzato da UNGDCEC con Fondazione Centro Studi UNGDCEC e IUYA.



Francesco Cataldi, presidente dell’Unione, afferma: "Prova d’intesa rappresenta la volontà di costruire un nuovo equilibrio tra Fisco e contribuente, fondato su collaborazione e chiarezza. Il Congresso di Napoli vuole promuovere un sistema fiscale più efficace, capace di ridurre il conflitto e favorire il dialogo. In questo scenario, il commercialista assume un ruolo centrale come ponte tra cittadini e amministrazione finanziaria.La sfida è conciliare la tutela dell’interesse erariale con la salvaguardia del tessuto economico. Un altro momento importante sarà il confronto tra i candidati alla presidenza del CNDCEC, non sarà solo un passaggio elettorale, ma un momento di visione e responsabilità per tutta la categoria che metta al centro i giovani commercialisti, non come semplici ascoltatori, ma come protagonisti attivi nel definire il futuro della professione".



Matteo De Lise, presidente Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli e past president dell’UNGDCEC, sottolinea: "Siamo felici di poter ospitare a Napoli circa mille giovani professionisti da tutte le regioni d’Italia. Il Congresso dell’Unione resta un’occasione speciale per riflettere su temi di maggiore attualità nello scenario finanziario ed economico. In particolare, valorizzare concretamente il ruolo del commercialista e costruire un modello di rapporto con l’Agenzia delle Entrate fondato su collaborazione istituzionale, responsabilità condivisa e rispetto delle competenze di ciascuno, è di certo una priorità per il sistema Paese".

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