Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato -0,03%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1575. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1633. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,1691.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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