Milano 17:35
44.013 +1,48%
Nasdaq 19:26
24.227 +0,94%
Dow Jones 19:26
46.491 +0,79%
Londra 17:35
10.107 +1,42%
Francoforte 17:35
22.957 +1,41%

Oro: 4.552,51 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.552,51 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.552,51 dollari l'oncia (+1,74%) alle 19:30.
Condividi
```