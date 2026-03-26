Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 25 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,1541. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,1599. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,152.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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