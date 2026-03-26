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Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,18%
Il Dow Jones apre a 46.344,64 punti
In breve
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Finanza
26 marzo 2026 - 14.33
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,18%, dopo un'apertura a 46.344,64.
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