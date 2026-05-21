Milano 16:37
49.210 +0,06%
Nasdaq 16:37
29.149 -0,51%
Dow Jones 16:37
49.994 -0,03%
Londra 16:37
10.463 +0,30%
Francoforte 16:37
24.685 -0,21%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,05%

Il Dow Jones apre a 49.983,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,05%
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,05%, dopo un'apertura a 49.983,8.
Condividi
```