Milano 16:48
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Nasdaq 16:48
23.893 -1,12%
Dow Jones 16:48
46.203 -0,49%
Londra 16:48
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Francoforte 16:48
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Cambi: euro a 0,8638 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8638 sterline alle 15:41
Euro a 0,8638 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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