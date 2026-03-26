Milano 25-mar
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Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
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Francoforte 25-mar
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Cambi: euro a 0,916 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,916 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,916 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
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