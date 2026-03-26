Gas, indice IGI in rialzo a 55,48 €/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 26 marzo è pari a 55,48 €/MWh, in rialzo rispetto al 25 marzo attestatosi a 54,26 €/MWh.



L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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