Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
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Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
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Petrolio a 92,91 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,91 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 92,91 dollari per barile alle 08:30.
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